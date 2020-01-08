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"كتائب حزب الله" العراق: حسابات الرد على العدو باتت اليوم أكثر إلحاحا

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كتائب "حزب الله" العراقي - أرشيف
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أكدت "كتائب حزب الله" في العراق اليوم الأربعاء، أن "حسابات الرد على العدو باتت اليوم أكثر إلحاحا"، داعية إلى تكاتف القوى الوطنية.

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وذكرت في بيان صحفي: "يجب على العراقيين العمل بتوقيتات دقيقة لا تترك ثغرات تخدم الأعداء، ويجب في الوقت عينه العمل بجد على حشد الزخم الجماهيري وإدامته والحفاظ على تكاتف القوى الوطنية والجهادية، ودعم الأحرار في الحكومة والبرلمان لاسترداد الحقوق الوطنية".

وأضافت: "وفي خضم هذه الظروف لا بد من تجنب الانفعالات لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، وفي مقدمتها طرد العدو الأمريكي وأتباعه ذليلين، مهانين، منكسرين من أرض عراقنا العزيز".

وتابعت: "كما عهدنا شعبنا الأبي، نجدد له تأكيدنا على حفظ سيادة البلاد، ودماء أبنائه العراقيين، وسلامة قواته الأمنية".

المصدر: RT

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