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"حزب الله" تهيب بالأمن العراقي الابتعاد عن القواعد الأمريكية لما لا يقل عن 1000م

أخبار العالم العربي

RT
قافلة لـ "كتائب حزب الله"
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دعت "كتائب حزب الله"، الأجهزة الأمنية العراقية إلى الابتعاد عن قواعد القوات الأمريكية في عموم البلاد.

وقال قائد العمليات الخاصة لدى الكتائب: "على الأخوة في الأجهزة الأمنية العراقية الابتعاد عن القواعد الأمريكية لمسافة لا تقل عن 1000 متر ابتداء من مساء يوم الأحد 5 يناير".

وأضاف: "على قادة الأجهزة الأمنية الالتزام بقواعد السلامة لمقاتليهم وعدم السماح بجعلهم دروعا بشرية للصليبيين الغزاة".

وتأتي هذه التطورات بعد اغتيال نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

المصدر: RT + وكالات

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