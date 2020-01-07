7 جرحى بينهم ضابط بإطلاق نار على المتظاهرين في الناصرية جنوبي العراق

أفاد مصدر لـRT اليوم الثلاثاء، بتعرض المتظاهرين في ساحة الحبوبي بالناصرية لإطلاق نار، أدى إلى إصابة 7 أشخاص بينهم ضابط برتبة عقيد بجروح متفرقة.

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وأشار المصدر، إلى أن "إطلاق النار كان من جهة جسر الحضارات القريب من ساحة الاعتصام وسط المدينة، وأنه تسبب بحرق 5 من خيام المتظاهرين".

وأكد المصدر أن قائد الشرطة في المدينة يتابع شخصيا الحادث وأن قوات الأمن توجهت إلى المكان، للسيطرة على الوضع.

وشهدت المدينة يوم الأحد الماضي، إطلاقا للنار وحرق مقر "الحشد الشعبي"، إثر خلاف حاد بين مسلحين ومتظاهرين في ساحة الحبوبي، مركز الاعتصام في الناصرية بعد محاولة إدخال نعشين رمزيين لسليماني وأبو مهدي المهندس إلى ساحة الاعتصام، احتجاجا على مقتلهما ورفاقهما بضربة أمريكية قرب بغداد.

المصدر: RT