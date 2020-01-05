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العراق.. حرق مقر "الحشد الشعبي" بالكامل في محافظة ذي قار (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

العراق.. حرق مقر
Reuters / ALAA AL-MARJANI
الاحتجاجات في العراق
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ذكر مصدر لـRT اليوم الأحد، أن متظاهرين أحرقوا مقر "الحشد الشعبي" في محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

وصرح المصدر بأن المحتجين أحرقوا المقر بسبب مقتل متظاهر إثر إطلاق نار بسبب خلاف على مراسم تشييع رمزية لكل من نائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وأشار إلى أنه وقبل إطلاق الرصاص، نشب خلاف حاد بين مسلحين ومتظاهرين في ساحة الحبوبي، مركز الاعتصام في مدينة الناصرية، على إثر محاولة إدخال نعشين رمزيين لسليماني وأبو مهدي المهندس، إلى ساحة الاعتصام.

المصدر: RT

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