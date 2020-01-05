العراق.. حرق مقر "الحشد الشعبي" بالكامل في محافظة ذي قار (صور + فيديو)

ذكر مصدر لـRT اليوم الأحد، أن متظاهرين أحرقوا مقر "الحشد الشعبي" في محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

وصرح المصدر بأن المحتجين أحرقوا المقر بسبب مقتل متظاهر إثر إطلاق نار بسبب خلاف على مراسم تشييع رمزية لكل من نائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وأشار إلى أنه وقبل إطلاق الرصاص، نشب خلاف حاد بين مسلحين ومتظاهرين في ساحة الحبوبي، مركز الاعتصام في مدينة الناصرية، على إثر محاولة إدخال نعشين رمزيين لسليماني وأبو مهدي المهندس، إلى ساحة الاعتصام.

#الان...حرق مدخل بناية هيئة الحشد الشعبي في ذي قار رغم سيطرة الأجهزة الأمنية عليها.#العراق_ينتفضpic.twitter.com/DKMG6wAO3l — احمد الشميساوي (@AhmedAlshmesawi) 5 января 2020 г.

الان حرق هيئه الحشد الشعبي في ذي قار اثر منع المتظاهرين دخول موكب تشيع الشهداء الى ساحة الحبوبي

وبعد قتل احد المتطاهرين اثناء التشييع pic.twitter.com/pbILWVYXQ8 — المستشار الاعلامي جمعه الحمداني (@0W7tl4wXIL6Yaz6) 5 января 2020 г.

#عاجل



تصاعد اعمدة الدخان من مقر هيئة الحشد الشعبي في ذي قار. pic.twitter.com/7N7ZpqRlQO — Ali lraq (@iN7BhoImOlUdpMD) 5 января 2020 г.

حرق مبنى هيئة الحشد الشعبي في الناصرية بمحافظة ذي قار. يبدو أن للشعب كلمة غير التي قالها البرلمان.#العراقpic.twitter.com/QXKu0dhthm — اواب ايوب (@awabayoob) 5 января 2020 г.

حي الله على الأصلاء، حي الله على الأخيار أهل ذي قار، وعندما يوعدون ينفذون .

-المليشيات تطلق النار على المتظاهرين في لناصرية، بسبب منعهم دخول النعش الرمزي لقاسم سليماني إلى المحافظة

- قيادة شرطة ذي قار تتسلم مقر هيأة الحشد الشعبي في الناصرية وتفرغه من العاملين به pic.twitter.com/9dKagzKkHb — Fatima ElFalahi (@FatimaElFalahi4) 5 января 2020 г.

المصدر: RT