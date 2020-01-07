مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى بغداد يومين بسبب الأوضاع الأمنية

أعلنت شركة مصر للطيران، تعليق رحلاتها إلى بغداد اعتبارا من الأربعاء 8 يناير، وحتى الجمعة 10 يناير 2020، بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية في العاصمة العراقية.

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وقال بيان صادر عن وزارة الطيران المدني المصرية، إنه "نظرا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في بغداد، فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلي بغداد اعتبارا من الأربعاء ولغاية الجمعة، حفاظا على سلامة الركاب والطائرات، وإلى حين استقرار الحالة الأمنية في المدينة".

وقال باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني المصرية، إن "وزارة الطيران المدني تتابع الموقف أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقييم الوضع واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك".

ودعا عبدالكريم "عملاء شركة مصر للطيران إلى مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال مركز الاتصالات الهاتفية على رقم 1717 من أي موبايل أو زيارة أقرب مكتب لمصر للطيران".

ويشهد العراق والمنطقة توترا على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية نفذها الجيش الأمريكي على مطار بغداد فجر الثالث من يناير الجاري.

المصدر: RT