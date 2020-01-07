"الأمن القومي" الإيراني ينفي تحديد 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني

نفى مجلس الأمن القومي الإيراني، الثلاثاء، أن يكون أمينه العام علي شمخاني، أجرى حديثا صحفيا، قال فيه إن "إيران لديها 13 سيناريو للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني".

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وأكد مجلس الأمن القومي الإيراني، أن شمخاني لم يجر خلال الأيام الماضية أي لقاء مع أي وسيلة إعلامية، مشددا على أنه بصدد متابعة المسؤولين عما نشرته مجلة "حرم" الإيرانية وملاحقتها قانونيا.

وكانت مجلة "حرم" نقلت عن شمخاني قوله إن "لدى إيران 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني أقلها سيكون كابوسا تاريخيا لأمريكا".

وأكد شمخاني حسب المجلة أن "انتقام طهران لمقتل سليماني لن يكون عبر توجيه ضربة واحدة محددة".

وأضاف وفق المجلة عينها "إننا نرصد كل القواعد الأمريكية في المنطقة وكل التحركات فيها، ونعلم أنها على أهبة الاستعداد"، وتابع أن "الأمريكيين يدركون أننا قادرون على استهداف بوارجهم في المنطقة عبر صواريخنا متوسطة وبعيدة المدى".

وأكد أن "ردنا على اغتيال سليماني سيكون موجها للقوات الأمريكية في المنطقة"، وقال: "إذا أرادت الإبقاء عليهم في قواعدها سنضرب القوات والقواعد الأمريكية معا".

المصدر: RT