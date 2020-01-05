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رئاسة الأركان الكويتية تنفي استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار

أخبار العالم العربي

رئاسة الأركان الكويتية تنفي استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار
AFP
عناصر من الجيش الكويتي
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أصدرت رئاسة الأركان الجيش الكويتي بيانا نفت فيه ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار.

وأكدت رئاسة الأركان في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد، أنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات.

ودعت جميع ناشري ومتداولي مثل هذه الأخبار التي وصفتها بـ"الكاذبة"، تحري الدقة والابتعاد عن نشرها أو تداولها.

وكان بيان لكتائب "عصائب أهل الحق" التابعة للحشد الشعبي، قد قال إن الطائرة الأمريكية التي نفذت الهجوم على القيادي في الحشد أبو مهدي المهندس، واللواء الإيراني قاسم سليماني انطلقت من الكويت.

وأشارت في البيان إلى أن "جميع التقارير حول الطائرة بدون طيار MQ-9، والتي قتلت أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، والتي قالوا عنها أن مقرها قطر، هي تماما معلومات مغلوطة بالنسبة للتحقيق الأولي".

وأضاف البيان: "وجدنا أن مطار هذه الطائرة الوحيد هو دولة الكويت، وتحديدا في قاعدة علي السالم الجوية".

ونفذت طائرة مسيرة ضربة جوية فجر الجمعة الماضي بالقرب من مطار بغداد الدولي، أدت إلى مقتل المهندس وسليماني، وعدد من مرافقيهما.

المصدر: وكالات

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