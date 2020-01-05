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مصدر لـRT: حركة "النجباء" تغلق جميع مقراتها العلنية وتعلن العودة للمقاومة الشاملة

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: حركة
AFP AHMAD AL-RUBAYE
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أفاد مصدر في حركة "النجباء" العراقية اليوم الأحد، عن غلق الحركة جميع مقارها والعودة إلى ما أسماها "المقاومة الشاملة".

وقال المصدر لـRT إن "حركة النجباء بقيادة أكرم الكعبي، أغلقت جميع مقارها العلنية وأعلنت العودة إلى المقاومة الشاملة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن "الكعبي أيد مقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل المقاومة الدولية".

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ودعا مقتدى الصدر في وقت سابق من يوم الأحد، إلى تشكيل "أفواج مقاومة دولية" مكونة من فصائل عراقية وخارجية، على إثر اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.

المصدر: RT

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