الصدر يدعو المقاومة في العراق وخارجه إلى اجتماع فوري لتشكيل أفواج المقاومة الدولية

دعا مقتدى الصدر زعيم "التيار الصدري" في العراق، إلى تشكيل "أفواج مقاومة دولية" مكونة من فصائل عراقية وخارجية، على إثر اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.

وقال الصدر: "أدعو الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان عن تشكيل أفواج المقاومة الدولية".

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وأعرب الصدر عن عدم رضاه إزاء النقاط التي وضعها برلمان بلاده للتصويت على التواجد الأمريكي في البلاد، على خلفية اغتيال سليماني.

المصدر: RT