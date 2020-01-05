السيستاني يعزي خامنئي بمقتل سليماني

بعث المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني اليوم الأحد، برسالة إلى المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، عزاه فيها بقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

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وجاء في نص رسالة التعزية، التي كتبت باللغة الفارسية: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن خبر وفاة السيد الحاج قاسم سليماني رحمة الله، آلمنا كثيرا".



وأضاف، أن "الدور الفريد للفقيد خلال سنوات القتال مع عناصر داعش في العراق والمصاعب الكثيرة التي عانى منها في هذا الصدد، هذا الدور لا يمكن نسيانه ونسيان ما تحمله من زحمات في هذا السياق".



وتابع: "أتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الشهيد الراحل ولأبنائه الموقرين وغيرهم من الأقارب المحترمين ولجميع شعب إيران النبيل، وخاصة لشعب كرمان الحبيب".

ووصف السيستاني اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بـ"الاعتداء الغاشم".



المصدر: RT