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السيستاني يدين القصف الأمريكي على مواقع "الحشد الشعبي" في العراق

السيستاني يدين القصف الأمريكي على مواقع "الحشد الشعبي" في العراق

أخبار العالم العربي

السيستاني يدين القصف الأمريكي على مواقع
Reuters
المرجع الديني العراقي آية الله علي السيستاني
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دان المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على مواقع "الحشد الشعبي" العراقي، مساء أمس الأحد.

ونشر الموقع الرسمي للسيستاني، اليوم الاثنين، بيانا صحفيا قال فيه إن "المرجعية الدينية العليا إذ تدين هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف جمعا من المقاتلين المنضوين في القوات العراقية الرسمية وأدى الى استشهاد وجرح عدد كبير منهم، فإنها تشدد على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الرد على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف".

وأضاف البيان أن "السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، وهي مدعوة إلى ذلك وللعمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية".

يتبع..

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