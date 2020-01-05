سلطنة عمان تدعو واشنطن وطهران إلى تغليب لغة الحوار بعد اغتيال سليماني

أعربت سلطنة عمان عن بالغ قلقها إزاء تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران إثر اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق، داعية الطرفين إلى التهدئة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية على حسابها في "تويتر" أن السلطنة "تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية" وتدعو الطرفين إلى "تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة".

كما وجهت السلطنة التي لعبت في السنوات الأخيرة دور الوسيط بين إيران وخصومها الإقليميين نداء إلى المجتمع الدولي، مناشدة إياه "اغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، وعدد من الإيرانيين والعراقيين جراء غارات أمريكية استهدفت موكبهم في طريق مطار بغداد فجر الجمعة الماضي.

المصدر: RT