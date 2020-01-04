لأول مرة ظهور مروحيات "التمساح" الهجومية الروسية في تدريبات الجيش المصري (صور + فيديو)

نشر الجيش المصري اليوم السبت، مقطع فيديو لتدريبات برمائية للقوات المسلحة المصرية على أحد سواحل البحر المتوسط.

ووثق المقطع المصور بالإضافة إلى الصور التي نشرها المتحدث باسم القوات المصرية على "فيسبوك"، أول ظهور لمروحيات التمساح الهجومية "كا-52"، في خدمة البحرية المصرية.

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وتسلمت مصر من روسيا حتى الآن 40 مروحية "كا-52" في صفقة تشمل 46 مروحية من هذا النوع.

وتوصلت موسكو والقاهرة عام 2014 إلى اتفاقات للتعاون العسكري التقني وصفقات سلاح بحوالي 3.5 مليار دولار.

وشملت الاتفاقات تسليم القاهرة 46 مقاتلة "ميغ-29" حتى عام 2020، و46 مروحية "Ka-52".

ويشير الخبراء إلى أن هذه المروحيات تصنف بين أفضل الطائرات القتالية في العالم، فهي تعمل كمروحيات هجومية، وتستخدم كطائرات حربية متعددة المهام، وتمكنها التقنيات الحديثة التي زودت بها من العمل كمركز اتصال طائر قادر على الاتصال والتنسيق بين الطائرات والمحطات الأرضية.

ويمكن لـ "كا-52" العمل في مختلف الظروف الجوية والمناخية، والتحليق بسرعة 300 كم/ساعة والوصول إلى ارتفاع 5000 م، بفضل زوج من المراوح العلوية التي يصل قطر كل منها إلى 14.5م، فيما يمكن طي شفراتها لتشغل مساحات أقل في النسخ البحرية منها.

كما يمكن تثبيت أنواع مختلفة من القنابل والصواريخ والأسلحة على هذه المروحيات بفضل جناحيها المزودين بـ6 نقاط مخصصة لهذا الغرض.

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT