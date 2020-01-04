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عبد المهدي يعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا القصف الأمريكي في مطار بغداد

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عبد المهدي يعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا القصف الأمريكي في مطار بغداد
Reuters Khalid Al Mousily
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الحداد على أرواح ضحايا القصف الأمريكي في مطار بغداد، لمدة ثلاثة أيام.

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وقال مكتب عبد المهدي، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وجه بإعلان حالة الحداد على أرواح الشهداء، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم السبت".

وقتل كل من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني مع عدد من المرافقين فجر الجمعة، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

المصدر: RT

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