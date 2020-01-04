تشييع حاشد للمهندس وسليماني في بغداد

بدأت صباح اليوم مراسم تشييع نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني اللذين قتلا بقصف أمريكي بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن "مراسم تشييع الشهداء القادة أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ومدير مديرية العلاقات العامة في الحشد الشعبي محمد رضا مع الشهداء الآخرين انطلقت، صباح اليوم، من مطار المثنى باتجاه الكاظمية المقدسة".

RT

RT

وأضاف "سيتوجه موكب التشييع إلى ساحة الحسنين في منطقة الجادرية"، حيث مقر الحشد الشعبي.

المصدر: RT