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تشييع حاشد للمهندس وسليماني في بغداد

أخبار العالم العربي

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بدأت صباح اليوم مراسم تشييع نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني اللذين قتلا بقصف أمريكي بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن "مراسم تشييع الشهداء القادة أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ومدير مديرية العلاقات العامة في الحشد الشعبي محمد رضا مع الشهداء الآخرين انطلقت، صباح اليوم، من مطار المثنى باتجاه الكاظمية المقدسة".

تشييع حاشد للمهندس وسليماني في بغداد
RT
عبد المهدي يشارك في التشييع
تشييع حاشد للمهندس وسليماني في بغداد
RT
تشييع المهندس وسليماني في بغداد

وأضاف "سيتوجه موكب التشييع إلى ساحة الحسنين في منطقة الجادرية"، حيث مقر الحشد الشعبي.

المصدر: RT

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