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وزير خارجية الصين لنظيره الإيراني: أمريكا يجب أن تكف عن إساءة استخدام القوة

مصدر: لافروف وتشاووش أوغلو بحثا هاتفيا مستجدات المنطقة

أخبار العالم العربي

مصدر: لافروف وتشاووش أوغلو بحثا هاتفيا مستجدات المنطقة
RT
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بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتركي مولود تشاووش أوغلو، هاتفيا اليوم السبت مستجدات الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

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ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في الخارجية التركية قوله: "وزيرنا أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث بحثا التطورات الأخيرة في سوريا، وليبيا والعراق، إضاقة إلى قضايا إقليمية أخرى.

من جانبه، ذكر التلفزيون الحكومي التركي نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن الوزيرين بحثا مستجدات الوضع في العراق، إضافة إلى التطورات في الساحتين السورية والليبية.

وكانت موسكو وأنقرة قد عبرتا أمس عن قلق عميق إزاء التداعيات الوخيمة التي قد تترتب على عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي قتل بضربة جوية أمريكية في بغداد.

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وجاء الاتصال بين لافروف وتشاووش أوغلو بعد يوم من مصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قرار البرلمان الذي يجيز إرسال قوات تركية إلى ليبيا، وهو خيار يثير قلقا لدى روسيا باعتباره يزيد من حدة التوتر والتعقيد للأزمة الليبية.

المصدر: وكالات

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