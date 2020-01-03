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الحرس الثوري: سليماني وصل إلى بغداد قادما من سوريا بطائرة ركاب يمكن تتبعها عبر مواقع الملاحة الجوية

"الحشد الشعبي" ينفذ وصية أبو مهدي المهندس

أخبار العالم العربي

AFP HAIDAR MOHAMMED ALI
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس
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نشر موقع "الحشد الشعبي" على صفحته في "تويتر"، صورة لشهادة وفاة نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، الذي قضى في عملية اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني فجر الجمعة.

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وكتب الموقع: "هذه ليست شهادة وفاة، وإنما بداية جديدة كان يتمناها لحياة أبدية... مكتوب (متطوع بالحشد) حسب وصيته".

يذكر أن المروحيات الأمريكية استهدفت فجر الجمعة موكب نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس وضيفه قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني سليماني قرب مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى مقتلهما وعدد من المرافقين.

المصدر: RT

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