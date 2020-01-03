"الحشد الشعبي" ينفذ وصية أبو مهدي المهندس

نشر موقع "الحشد الشعبي" على صفحته في "تويتر"، صورة لشهادة وفاة نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، الذي قضى في عملية اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني فجر الجمعة.

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وكتب الموقع: "هذه ليست شهادة وفاة، وإنما بداية جديدة كان يتمناها لحياة أبدية... مكتوب (متطوع بالحشد) حسب وصيته".

🔹 هذه ليست شهادة وفاة



إنها بداية جديدة كان يتمناها لحياة ابدية .



مكتوب

( متطوع بالحشد )

حسب الوصية#ابو_مهدي_المهندس_شهيدpic.twitter.com/mtj8t8cNDC — مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) January 3, 2020

يذكر أن المروحيات الأمريكية استهدفت فجر الجمعة موكب نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس وضيفه قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني سليماني قرب مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى مقتلهما وعدد من المرافقين.

المصدر: RT