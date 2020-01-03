قيادة العمليات المشتركة: استهداف المهندس انتهاك صارخ لسيادة العراق وخروج عن مهام القوات الأمريكية

اعتبرت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد وخروجا عن مهام القوات الأمريكية المحددة لمكافحة "داعش".

وقال نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير رشيد يارالله، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن "قيادة العمليات المشتركة تنعى الشهيد البطل شيخ المجاهدين الحاج جمال جعفر الابراهيمي (أبو مهدي المهندس)، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي استشهد الليلة الماضية إثر حادث غادر وجبان نفذته الطائرات الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي هو وعدد من منتسبي هيئة الحشد الشعبي".

وأضاف البيان: "نستذكر دوره الكبير في عمليات التحرير في مواجهة عصابات داعش الإرهابية"، مشيرا إلى أنه "بالوقت الذي ننعى فيه قائدا عراقيا وبطلا قارع الإرهاب بكل شجاعة وبسالة وبطولة، نؤكد أن ما حصل هو انتهاك صارخ لسيادة العراق وخروجا واضحا عن مهام القوات الامريكية المحدد لمكافحة داعش وتقديم الدعم والإسناد للقوات العراقية".

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وقتل المهندس مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومجموعة من مسؤولي الحشد الشعبي بضربة أمريكية استهدفت موكبهم في طريق مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة.

المصدر: "السومرية نيوز"