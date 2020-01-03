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موسكو: اغتيال سليماني خطوة متهورة تصعد التوتر في المنطقة

مرشحان للرئاسة الأمريكية يدعوان إلى تجنب الحرب مع إيران

أخبار العالم العربي

مرشحان للرئاسة الأمريكية يدعوان إلى تجنب الحرب مع إيران
Reuters
حطام سيارة قاسم سليماني على الطريق قرب مطار بغداد الدولي
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دعا المرشحان عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إليزابيث وارن، وأندرو يانغ، إلى اتخاذ التدابير، لتجنب الحرب مع إيران، بعد اغتيال الجيش الأمريكي لقاسم سليماني.

وفي تغريدة لها على "تويتر"، قالت عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، التي تعتبر أكثر المرشحين حظا وفقا لاستطلاعات الرأي العام: "سليماني كان قاتلا تحمل مسؤولية مقتل الآلاف من الناس، بما في ذلك المئات من الأمريكيين. لكن هذه الخطوة الطائشة هي تصعيد للوضع مع إيران، وتزيد من احتمال وقوع ضحايا جدد واندلاع صراع جديد في الشرق الأوسط".

أما رجل الأعمال والمرشح الرئاسي يانغ، فقال إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى حرب جديدة.

وأضاف: "الحرب مع إيران هي آخر ما نحتاجه، وهي لا تلبي إرادة الشعب الأمريكي. يجب أن نتحرك لضمان خفض تصعيد الموقف وحماية مواطنينا في المنطقة".

ولقي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، مصرعهما فجر اليوم في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد.

المصدر: نوفوستي

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