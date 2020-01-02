السودان.. سقوط طائرة أنتونوف 12 بمدينة الجنينة في دارفور

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، في تصريح لـRT مساء الخميس، سقوط طائرة عسكرية من طراز أنتونوف 12 بمدينه الجنينة في إقليم دارفور.

وقالت مصادر إن الطائرة كان على متنها ثلاثة قضاة من زالنجي وموظف من منظمة برنامج الغذاء العالمي.

وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن الطائرة تحطمت مباشرة بعد إقلاعها من مطار الجنينة غربي السودان.

وأشار ناشطون وغردون إلى أن وزير العدل والنائب العام لم يكونوا ضمن ركاب الطائرة المنكوبة في مطار الجنينة.

💢وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري بخير ولم يكُن ضمن رُكاب الطائرة.

على متن الطائرة عميد قائد الطائرة وثلاثة من قضاء زالنجي وموظف من منظمة (WFP)

لم يتم تأكيد وجود ضحايا او مصابيين حتى الان #حل_جهاز_الأمنhttps://t.co/zCdIbO1i9l — Eltayeb Elmosharaf (@ElmosharafEngr) January 2, 2020

جدير بالذكر أن مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، قد شهدت في الأيام الماضية أعمال عنف واقتتال قبلي، أسفرت عن مقتل 41 شخصا وإصابة 29 آخرين في حصيلة أولية.

ووفق تقارير إعلامية محلية، فإن الأوضاع تفاقمت على نحو "خطير" بولاية غرب دارفور، عقب احتدام نزاع بين قبيلتي "المساليت" و"العرب"، على خلفية مقتل أحد شباب القبائل العربية قرب معسكر "كريندينق" للنازحين.

المصدر: RT + "تويتر"