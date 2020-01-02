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المغرب: مستعدون لبذل أي مجهود لحل الأزمة في ليبيا

أخبار العالم العربي

المغرب: مستعدون لبذل أي مجهود لحل الأزمة في ليبيا
Reuters
المغرب
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أعربت الحكومة المغربية عن استعداد الرباط لبذل أي مجهود لحل الأزمة في ليبيا.

وصرح الناطق باسم الحكومة الحسن عبيابة، بأن "المغرب بذل مجهودا مع الأشقاء الليبيين لحل مشكلتهم، وهم يعتبرون اتفاق الصخيرات اتفاقا مرجعيا".

وأضاف أن الرباط تحترم السيادة الليبية، وتحترم كل المجهودات التي بذلت من أجل تطبيق اتفاق الصخيرات، الذي يعد اتفاقا تاريخيا، وقال: "مستعدون لبذل أي مجهود لحل مشكل دولة تنتمي للمغرب العربي".

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وكانت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، قد تقدمت بالشكر لقطر والسودان والمغرب ودول المغرب العربي، على خلفية اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بشأن ليبيا.

وقالت خارجية حكومة الوفاق في تدوينة عبر "فيسبوك": "وزير الخارجية محمد سيالة يعرب عن تقديره لدولتي قطر والسودان ووزراء خارجية دول المغرب العربي على موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية".

وفي اجتماع طارئ على مستوى المندوبين حول ليبيا بمقر الجامعة بالقاهرة الثلاثاء، اتهم صالح الشماخي مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، الأخيرة بأنها "تكيل بمكيالين" في الملف الليبي.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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