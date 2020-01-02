السودان: لن نسمح بأن تتعرض مصر لأي ضرر في ملف سد النهضة

أبدى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حرص بلاده على مصالح مصر في ملف سد النهضة، مشددا على أن الخرطوم لن تسمح بأن تتعرض القاهرة لأي ضرر في هذه المسألة.

وأشار حمدوك، في حوار أجراه معه رئيس تحرير جريدة "الأهرام" المصرية في الخرطوم، إلى تطابق مواقف البلدين بشأن سد النهضة، مضيفا أن السودان سيكون أول المتأثرين من أي تأثير لسد النهضة، لكونه "دولة في المنتصف" بين إثيوبيا ومصر.

وذكر رئيس الوزراء السوداني، أن مصالح بلاده تتفق مع رؤية مصر للسد، لافتا إلى أهمية توصل الدول الثلاث المنخرطة في الملف إلى تفاهم استراتيجي ومن ثم إلى اتفاق.

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وقال حمدوك إنه لا يعارض موقف إثيوبيا التي ترى في تشغيل السد مسألة سيادية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية التوصل إلى إدارة مشتركة للسد، عبر التفاهم وتبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة بما لا يضر بأي منها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية