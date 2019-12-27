مصر تنفي التنازل عن مطلبها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما جرى تداوله على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

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وأفاد المركز الإعلامي بأنه تواصل مع وزارة الموارد المائية والري التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وشددت الوزارة على تمسك مصر بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل السد مع استمرار حرصها وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد، بما يحقق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثل خطرا على مصر.

وقالت وزارة الري إنه فيما يتعلق بآخر مستجدات مفاوضات سد النهضة، تم عقد 3 اجتماعات لاستعراض وجهات نظر الدول الثلاث للتغلب على نقاط الخلاف بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

وتقترح مصر ألا يزيد خفض إثيوبيا لمياه النيل الأزرق عن 10 مليارات متر مكعب، أي تصبح كمية المياه الخارجة من سد النهضة 40 مليار متر مكعب بدلا من 50 مليارا، على أن تتحمل مصر والسودان هذا العجز في المياه مناصفة (10 مليارات متر مكعب)، أي 5 مليارات متر لكل طرف، بحيث لا يقل منسوب المياه أمام السد العالي عن 156م.

المصدر: "فيسبوك" + "مصراوي"