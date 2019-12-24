 
مباشر

إثيوبيا تعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 70%

أخبار العالم العربي

إثيوبيا تعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 70%
Reuters
نهر النيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mygl

أعلن المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي كيفل هورو، أن حوالي 70٪ من أعمال الإنشاءات في مشروع السد قد اكتملت، وأنه من المقرر اكتمال المشروع عام 2023.

وأضاف وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية أن الأعمال في الوحدتين 9 و10 تهدف لتوليد الطاقة قبل الانتهاء الكامل من المشروع، وتسير بشكل جيد أيضا.

وذكر هورو أنه من المتوقع أن تولد الوحدتان المذكورتان 750 ميغاواط من الكهرباء في أوائل 2021.

وأشار إلى أن البلاد أنفقت حتى الآن 99 مليار بر إثيوبي على المشروع وهناك حاجة إلى 40 مليارا إضافية لإنهائه.

من جانبه، أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في ختام الاجتماع الثالث على مستوى وزراء الري بالدول الثلاث بالخرطوم، بحضور ممثلي الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، أن هناك تقاربا كبيرا بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار إلى اختلافات في بعض وجهات النظر بين الدول الثلاث، سيتم بحثها في الاجتماع الرابع المزمع عقده بأديس أبابا مطلع الشهر المقبل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الرئيس العراقي يهدد بالاستقالة والشارع يستمر في الغليان