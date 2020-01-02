السعودية تسلم باكستان متهما في جريمة قتل عارضة أزياء شهيرة

قامت السعودية مساء أمس الأربعاء، بتسليم السلطات الباكستانية، المدعو مظفر إقبال، المتهم في جريمة قتل عارضة أزياء باكستانية قبل ثلاثة أعوام.

وجرت عملية التسليم بين الإنتربول السعودي ونظيره الباكستاني.

وذكرت تقارير باكستانية أن إقبال (باكستاني الجنسية) كان مقيما في السعودية، ومتهما في التحريض على قتل شقيقته عارضة الأزياء الشهيرة قنديل بلوش.

في شهر يوليو عام 2016، أعلنت الشرطة الباكستانية، مقتل قنديل بلوش (26 عاما)، على يد أحد أشقائها وذلك بتحريض من شقيقها الآخر المقيم في السعودية، قضية تتعلق بـ"جرائم الشرف". وذكرت الشرطة حينذاك، أن شقيق المغدورة قام بخنقها حتى الموت.

المصدر: sabq.org