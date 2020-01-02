ائتلاف المالكي: الولايات المتحدة تسعى لإعادة العراق للبند السابع

حذر "ائتلاف دولة القانون" في العراق بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، من سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة العراق تحت طائلة البند السابع.

وقال النائب عن الائتلاف علي البعيجي في بيان صحفي، إن "إعادة العراق تحت طائلة البند السابع، هو ما تسعى إليه أمريكا في الوقت الحالي، وهذا هو مشروعها لأنها أدركت جيدا فشل جميع مخططاتها السابقة، لذلك على جميع القوى السياسية الوطنية أن تقف في خندق واحد لإفشال هذا المخطط الأمريكي الخطير".

وأضاف "بعد أن أفشل الحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية مشروع داعش الأمريكي في البلد، تعمل اليوم بشتى الطرق لإنشاء مشروع تآمري خطير يهدف إلى تدمير العراق".

وأشار إلى أن "أمريكا التي فشلت فشلا ذريعا في إنجاح مشروعها الخبيث، تعمل اليوم بكل ما تملك من قوة على تدمير العراق مستخدمة كافة أساليبها لأنها لا تريد للعراق أن ينهض ويمارس دوره الريادي في المنطقة بعد أن راهنت على تدميره".

وختم البعيجي بيانه "يجب تدارك هذا المخطط الخطر لأن إعادة العراق تحت طائلة البند السابع الذي تسعى أمريكا جاهدة إليه هو تضحيه بدماء الشهداء والعملية السياسية لذلك يجب أن تتوحد الصفوف وتشكيل حكومة انتقالية سريعة تلبي مطالب الشعب من أجل إفشال هذا المشروع الخبيث كما أفشلنا مشاريعها السابقة".

المصدر: RT