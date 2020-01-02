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صورة تثير الجدل.. شهر ديسمبر 32 يوما بمطار الخرطوم

أخبار العالم العربي

صورة تثير الجدل.. شهر ديسمبر 32 يوما بمطار الخرطوم
Reuters
صورة أرشيفية لموظف الهجرة والجوازات بمطار الخرطوم
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انتشرت بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لجواز سفر سوداني، ظهر فيها ختم الهجرة والجوازات في مطار الخرطوم بتاريخ 32 ديسمبر 2019.

وأثارت الصورة، ردود أفعال كبيرة ومتضاربة، في الإنترنت، وبدا المستخدمون بين مشكك ومؤكد لصحة الصورة.

صورة تثير الجدل.. شهر ديسمبر 32 يوما بمطار الخرطوم

وأوضح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالشرطة السودانية، اللواء حسن حامد، حقيقة الحادثة، قائلا: إن الصورة عبارة عن عملية تعديل "فوتوشوب" تمت على صورة جواز آخر.

وأضاف أنه لا علاقة للشرطة، بالختم المصاحب للجواز المتداول، ولا بالإجراء المذكور، وأنه لم تجر معاملة على هذا النحو إطلاقا.

المصدر: rakobanews.com 

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