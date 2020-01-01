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تونس.. وثيقة "مسربة" تكشف تشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي

أخبار العالم العربي

تونس.. وثيقة
RT @Presidence.tn
الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي
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نشرت إذاعة "موزاييك إف إم"، مساء اليوم الأربعاء، وثيقة مسربة لتشكيلة حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف، الحبيب الجملي.

وأفادت إذاعة "موزاييك إف إم" بأن الوثيقة لا تحمل طابعا رسميا وقد تخضع لتعديلات.

تونس.. وثيقة
تونس.. وثيقة
تونس.. وثيقة

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وكان الحبيب الجملي قد عقد مؤتمرا صحفيا عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج، سلمه خلاله تشكيلة حكومته، لكنه لم يعلن عن أسماء أعضائها. وصرح خلال المؤتمر بأنه سيتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة يوم الخميس.

هذا، وأصدرت رئاسة الجمهورية إثر الاجتماع بيانا أكدت فيه أنه كان من المنتظر أن يخصص المؤتمر الصحفي لتقديم تشكيلة الحكومة الجديدة، لكن تم التوجه نحو مواصلة المشاورات، على أن يتم الإعلان عنها في أقرب الآجال.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في وقت سابق أن قيس سعّيد سيوجه مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، لتحديد جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة.

المصدر: "موزاييك إف إم"

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