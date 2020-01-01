تونس: الرئيس قيس سعيد سيطلب من البرلمان تحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة (فيديو)

قدم رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، مساء الأربعاء، تشكيلة الحكومة الجديدة، إلى الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن رئيس الجمهورية سيوجه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.

وكانت الرئاسة قد أفادت بأن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، سيعلن حكومته مساء اليوم.

وأكد المكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة، قيس العرقوبي، أن الحبيب الجملي يعتزم الإدلاء بتصريح صحفي، في حدود الساعة الخامسة مساء بقصر قرطاج، وذلك إثر لقائه مع الرئيس قيس سعيد.

وكان آخر لقاء جمع بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة المكلف، يوم 27 ديسمبر 2019، حيث خصص اللقاء الذي جاء بطلب من الجملي لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة، حيث أُعلن في ذلك اليوم عدم التوصل إلى تشكيل الحكومة.

المصدر: RT