حكومة الوفاق تشكر دولا عربية على "دعم ليبيا" رغم حديث أبو الغيط عن "إجماع" بشأن التدخل التركي

شكرت حكومة الوفاق الوطني الليبية كلا من قطر والسودان ودول المغرب العربي على "دعم ليبيا" خلال اجتماع الجامعة العربية الذي عقد، أمس الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين.

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وأعرب وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، حسب بيان مقتضب صدر عن وزارته عبر "فيسبوك"، "عن تقديره لدولتي قطر والسودان ووزراء خارجية دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) على موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية".

وأعلن مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماع طارئ عقده الثلاثاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات الليبية، بدعوة من مصر، عن "رفض التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، والعمل على منعها"، كما عبر عن "رفضه التام لانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح، بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة".

من جانبه، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن هناك إجماعا بين أعضاء المنظمة على رفض "التدخلات العسكرية غير العربية" في الأزمة الليبية، دون أن يتم الكشف عن فحوى مواقف أي من قطر أو السودان أو بلدان المغرب العربي.

وعقد هذا الاجتماع الاستثنائي بطلب من الحكومة المصرية في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني والتي تم إبرامها، يوم 27 نوفمبر 2019.

المصدر: RT