شاهد.. الإمارات تستقبل العام الجديد (فيديو)

استقبلت الإمارات عام 2020 بعروض استثنائية للألعاب النارية التي أضاءت سماءها، عند الساعة الثانية عشرة من ليل يوم الثلاثاء، في حدث انتظره مئات ملايين المتابعين من الداخل والخارج.

وتتطلع الإمارات هذ العام إلى تسجيل أرقام جديدة في "سجل غينيس للأرقام القياسية" من خلال عروض الألعاب النارية التي ستشهدها معظم مناطق الدولة، وتحديدا عبر العرض الذي ينظمه "مهرجان الشيخ زايد" في أبو ظبي، وعروض إمارة رأس الخيمة التي تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى في المنطقة.

وتجتذب عروض الألعاب النارية التي تنظمها دولة الإمارات ليلة رأس السنة، الزائرين العرب والأجانب من الخارج، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة، كما تعكس فخامة وضخامة هذه العروض مدى العناية الخاصة التي توليها دولة الإمارات لصناعة الترفيه.

وهذا العام سيكون عشاق الألعاب النارية على موعد مع عروض ضخمة يجري الإعداد لها على قدم وساق في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة، إضافة إلى العرض الذي تعد له إمارة رأس الخيمة وتتطلع للدخول من خلاله إلى تسجيل إنجازين جديدين باسم الإمارة في "غينيس للأرقام القياسية".

المصدر: وسائل إعلام إماراتية