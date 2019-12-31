وزارة الدفاع العراقية: حريصون على حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، أن حكومة البلاد حريصة على حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية داخل البلاد.

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وأكدت الوزارة، في بيان، "حرص الحكومة العراقية على حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية داخل العراق".

ونفى البيان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وصول وزير الدفاع، نجاح الشمري، إلى مبنى السفارة الأمريكية، مؤكدا أن "الشمري متواجد في مقر عمله بمقر وزارة الدفاع".

وفي وقت سابق من اليوم، قام مشاركون في مراسم تشييع جثامين مقاتلي "الحشد الشعبي" الذين سقطوا نتيجة القصف الأمريكي، ‏الأحد الماضي، باقتحام "المنطقة الخضراء" في بغداد وتوجهوا إلى مبنى السفارة الأمريكية، رافعين الأعلام العراقية وأعلام "الحشد الشعبي".

وأقدمت مجموعات من المحتجين على إضرام النيران في أجزاء من سياج السفارة الخارجي.

وأفاد مراسلنا بإصابة أكثر من 60 شخصا إثر إطلاق نار وقنابل دخانية من داخل السفارة.

وفي تغريدة على "تويتر"، حمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران كامل المسؤولية عن الهجوم على السفارة، مضيفا أن الولايات المتحدة تتوقع "أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية + السومرية