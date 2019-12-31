فيديو للحظة اقتحام محيط السفارة الأمريكية في بغداد وإحراق نقاط تفتيش في محيطها

أظهرت لقطات بثتها وكالة اسويشتد برس لحظة اقتحام محتجين مؤيدين لـ"الحشد الشعبي" محيط مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.

وقام المحتجون بإحراق نقاط تفتيش في محيط المبنى احتجاجا على القصف الأمريكي الذي استهدف مقار الحشد في محافظة الأنبار.

كما أظهرت لقطات مصورة المتظاهرين وهم يحرقون الأعلام الأمريكية.

إلى ذلك أفاد مصدر أمني، بإطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة قصف أمريكي في محافظة الأنبار مساء ‏الأحد.

وتعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي، مساء الأحد 29 ، إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، ‏بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، فيما قال الحشد ‏الشعبي، إن الهجوم أسفر عن سقوط 25 قتيلا و51 ‏جريحا.‏

المصدر: اسويشتد برس