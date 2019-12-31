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قيادي حوثي يدعو إلى خطوات عملية لإحلال السلام في اليمن

أخبار العالم العربي

قيادي حوثي يدعو إلى خطوات عملية لإحلال السلام في اليمن
تويتر
القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيون"
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دعا القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية لتحقيق السلام باليمن.

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وقال محمد الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله" في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "لغة السلام هي لغة مفهومة يعيها الجميع من خلال التصرفات العقلانية والإيمان العالي بها يظهره الصوت المسموع والمرتفع"​​​.

وأضاف أن "الخطوات الجادة هي المقياس الحقيقي للتفاعل العملي"، معتبرا ما عداها مجرد "تجريف للهواء لا صحة له".

وختم الحوثي، بالقول: "كل فعل يقابله رد فعل مساو له في القوة ومواز له في الاتجاه".

المصدر: سبوتنيك

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