قيادي حوثي يدعو إلى خطوات عملية لإحلال السلام في اليمن

دعا القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية لتحقيق السلام باليمن.

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وقال محمد الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله" في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "لغة السلام هي لغة مفهومة يعيها الجميع من خلال التصرفات العقلانية والإيمان العالي بها يظهره الصوت المسموع والمرتفع"​​​.

وأضاف أن "الخطوات الجادة هي المقياس الحقيقي للتفاعل العملي"، معتبرا ما عداها مجرد "تجريف للهواء لا صحة له".

وختم الحوثي، بالقول: "كل فعل يقابله رد فعل مساو له في القوة ومواز له في الاتجاه".

لدول العدوان

ان لغة السلام هي لغة مفهومة يعيها الجميع من خلال التصرفات العقلانية

و الإيمان العالي بها يظهره الصوت المسموع والمرتفع

والخطوات الجادة هي المقياس الحقيقي للتفاعل العملي

وغيرها تجريف للهواء لا صحة له

فكل فعل يقابله ردة فعل مساوي له في القوة وموازي له في الاتجاه — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 30 декабря 2019 г.

عن الفصيل الجنوبي

هل انتهى مشروعهم بانتهاء حليفهم وخروجه من عدن فبادروا إلى تقديم الاستقالة

فأهدافهم حرقت وانكشفت من وقت مبكر فلا داعي لتبرير استقالتهم بحديثهم عن انحرافها — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 30 декабря 2019 г.

المصدر: سبوتنيك