مصر.. إسقاط الجنسية عن 45 مواطنا

أصدرت وزارة الداخلية في مصر، قرارا بالسماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وسحب الجنسية المصرية من 45 آخرين.

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ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، القرار رقم 2208 لسنة 2019، والذي يمنح الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما منح القراران رقم 2209 ورقم 2210 لسنة 2019، الإذن لـ 23 و22 مواطنا على التوالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع إسقاط الجنسية المصرية.

المصدر: مصراوي