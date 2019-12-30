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آفة الجراد تتفاقم في السعودية (فيديو)

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آفة الجراد تتفاقم في السعودية (فيديو)
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اجتاحت أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي، أمس الأحد، أنحاء محافظة البدائع في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

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الجراد يغزو السعودية (فيديو)
الجراد يغزو السعودية (فيديو)

ووثق مواطنون من خلال مقاطع فيديو، مجموعات هائلة من الجراد خلال اجتياحها المحافظة بشكل كثیف، مطالبين الجهات المعنية بسرعة مكافحته قبل أن يتسبب بتضرر المحاصيل الزراعية.

وفي وقت سابق، غزت أسراب الجراد الخارجة من باطن الأرض المناطق المفتوحة بمراكز القنفذة المكسوة بالخضار في السعودية.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأسراب الجراد وهي منتشرة بكثرة غرب مركز سبت الجارة، بعدما فقس البيض الذي وضعته إناث الجراد الذي هاجم القنفذة قبل 3 أسابيع.

وتسبب حينها تأخر أصحاب المناحل في مكافحة الجراد بتمكن الإناث من وضع بيوضها. ويقضي الجراد الصغير على المحاصيل الزراعية، ما لم تتم إبادته مبكرا.

المصدر: وكالات

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