الجراد يغزو السعودية (فيديو)

غزت أسراب الجراد الخارجة من باطن الأرض المناطق المفتوحة بمراكز القنفذة المكسوة بالخضار في السعودية.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأسراب الجراد وهي منتشرة بكثرة غرب مركز سبت الجارة، بعدما فقس البيض الذي وضعته أناث الجراد التي هاجمت القنفذة قبل 3 أسابيع.

وتسبب حينها تأخر أصحاب المناحل في مكافحتها، بتمكن الإناث من وضع بيضها. وتقوم صغار الجراد في القضاء على المحاصيل الزراعية، ما لم تتم إبادتها مبكرا.

فيديو:

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أسراب من دبا الجراد تجتاح محافظة ⁧#القنفذة⁩ وتهدد المحاصيل الزراعية pic.twitter.com/4OeMaZvXAH — السعودية (@KSA) December 18, 2019

المصدر: سبق