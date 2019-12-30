أدرعي: صديق إسرائيل العزيز يشعل شموع "حانوكا" في الرياض

خص أفيحاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية، الناشط السعودي المثير للجدل، محمد سعود، بتغريدة وصفها فيه بـ"الصديق العزيز".

ونشر أدرعي مقطع فيديو معلنا أنه يحتوي مشاهد لـ"إشعال الشموع في الشمعدان اليهودي في الرياض عند الصديق العزيز محمد سعود"، بمناسبة عيد الأنوار اليهودي، أو "حانوكا".

إشعال الشموع في الشمعدان اليهودي في #الرياض عند الصديق العزيز محمد سعود. كل عام والجميع بخير https://t.co/2KZZY9aRy7 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 30, 2019

يذكر أن الناشط السعودي محمد سعود كان قد زار إسرائيل في يوليو الماضي، وأثار حينها ضجة كبيرة.

كما نشر محمد سعود على صفحته في "تويتر" مؤخرا مقطعا مصورا لمحادثة جرت بينه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل الانتخابات الداخلية الأخيرة لزعامة حزب الليكود، عبّر خلالها محمد سعود عن محبته لنتنياهو وتعليقه آمالا كبيرة لفوزه الذي رأى أنه "سيجلب السلام للشرق الأوسط".

وظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا المشهد وهو يتحدث إلى محمد سعود عبر هاتف نقال في أجواء احتفائية، أظهرت سعادة الحاضرين وحبورهم بالمكالمة.

المصدر: تويتر