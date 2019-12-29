"جبهة الضالع" جنوبي اليمن تتهم الحوثيين باستهدافها بصاروخ باليستي

قال المتحدث باسم القوات الجنوبية بمحور الضالع، فؤاد قائد جباري، إن صاروخا باليستيا بعيد المدى، أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثيين استهدف عرضا عسكريا صباح اليوم الأحد جنوبي اليمن.

وأوضح المتحدث أن الصاروخ سقط بعد انتهاء العرض العسكري، حيث تجمع عدد من الشباب والأطفال المدنيين، الذين دخلوا إلى الملعب بعد انتهاء العرض.

وأشار إلى أن الهجوم الصاروخي أدى إلى مقتل 6 وإصابة 25 آخرين من المدنيين، بينهم أطفال، في حصيلة أولية.

وأكد جباري أن هذا "العمل العدائي والإجرامي من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية المتطورة يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني لجماعة مليشيا الحوثي الطائفية".

المصدر: RT