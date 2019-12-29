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قتلى وجرحى بانفجار استهدف عرضا عسكريا للقوات الجنوبية بمحافظة الضالع جنوبي اليمن (صور)

أخبار العالم العربي

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أدى انفجار استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع جنوبي اليمن، اليوم الاثنين، إلى سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت قوات "الحزام الأمني" في تغريدة على "تويتر"، أن تفجيرا استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع الجنوبية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود أن التفجير وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء الحفل.

ولم يتم بعد تحديد عدد القتلى والمصابين، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

قتلى وجرحى بانفجار استهدف عرضا عسكريا للقوات الجنوبية بمحافظة الضالع جنوبي اليمن (صور)  
RT
قتلى وجرحى بانفجار استهدف عرضا عسكريا للقوات الجنوبية بمحافظة الضالع جنوبي اليمن (صور)  
RT

المصدر: RT + وكالات

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