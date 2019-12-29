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محكمة سعودية تحكم بإعدام المتهم بطعن أعضاء فرقة مسرحية في الرياض

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محكمة سعودية تحكم بإعدام المتهم بطعن أعضاء فرقة مسرحية في الرياض
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أصدرت محكمة في السعودية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام على رجل بتهمة طعن أعضاء فرقة مسرحية في الرياض الشهر الماضي.

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وقالت قناة الإخبارية السعودية: "قضت المحكمة الجزائية اليوم الأحد بإعدام رجل اتهم بطعن ثلاثة أعضاء في فرقة استعراضية خلال عرض حي بالعاصمة الرياض في نوفمبر الماضي".

وذكرت القناة أن حكما صدر على رجل آخر، يحاكم في الواقعة نفسها، بالسجن 12 عاما ونصف العام.

ووقع الهجوم في حديقة الملك عبد الله أثناء أداء فرقة استعراضية، والذين تعرضوا للطعن هم من الجنسية الإسبانية، في حين أن المهاجم هو يمني مقيم.

المصدر: وكالات 

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