السعودية: المتهم بطعن فنانين في موسم الرياض تلقى أوامره من "القاعدة" في اليمن

بدأت محكمة سعودية، اليوم الخميس، محاكمة رجلين بتهمة طعن 3 فنانين بعرض حي في الرياض الشهر الماضي، في حين أعلنت قناة "الإخبارية" أن المهاجم تلقى أوامره من زعيم "القاعدة" في اليمن.

وأفادت وكالة أنباء "سبق" بأن المحكمة الجزائية المتخصصة بدأت الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين الاثنين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة عامة في الملز لإحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، حيث تم عرض الدعوى على المتهمين، وتم توكيل محام لهما على نفقة وزارة العدل السعودية.

ووفق للمعلومات، فقد تم توجيه عدد من التهم إلى المتهم الأول من ضمنها التخطيط والرصد لفعاليات موسم الرياض، وهجومه الإرهابي على الفرقة الاستعراضية، والإقدام على طعن أفراد الفرقة وحارس أمن، بالإضافة إلى انتمائه لتنظيم "القاعدة" في اليمن، والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية، ومشاركته معهم بالقتال.

فيما وجهت للمتهم الثاني تهمة التستر على الإرهابي، وعلمه بمخطط الجريمة الإرهابية.

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بدء محاكمة المتهمين في #هجوم_حديقة_الملز .. والمهاجم قام بالعملية بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في #اليمن. #صهيلناpic.twitter.com/nJEwjS4EyI — صهيل (@SaheelKSA) December 19, 2019

ووقع حادث الطعن في 11 نوفمبر في حديقة الملك عبد الله، وهي واحدة من عدة أماكن تستضيف مهرجانات ترفيه لمدة شهرين كجزء من الجهود الحكومية لفتح المجتمع السعودي وتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط.

المصدر: "رويترز"+ "سبق"