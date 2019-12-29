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مصدر في سفارة واشنطن ببغداد يتحدث لـRT عن حقيقة زيارة بومبيو "السرية"

أخبار العالم العربي

مصدر في سفارة واشنطن ببغداد يتحدث لـRT عن حقيقة زيارة بومبيو
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
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كشف مصدر في السفارة الأمريكية بالعراق، اليوم الأحد، عن حقيقة الزيارة "السرية" التي قيل إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قام بها أمس إلى بغداد.

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وقال المصدر لـRT :"لم تكن هُناك زيارة لبومبيو أمس للعراق، وما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام لم يكن صحيحا. بومبيو وزير خارجية ويُمثل أعلى مؤسسة دبلوماسية، وأن زار العراق فسيزوره بشكل علني".

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت أمس السبت بأن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو قد زار العراق بشكل سري يوم أمس.

على صعيد متصل أفادت مصادر عراقية لـRT عن إجراءات أمنية مشددة اتخذت خلال اليومين الماضيين في قاعدة "عين الأسد" بشمال بغداد بعد الهجوم على قاعدة K1 في محافظة كركوك يوم الجمعة الماضي.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة آخرين نتيجة إطلاق صواريخ على قاعدة K1 العسكرية بالقرب من مدينة كركوك بشمالي العراق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إنه "تحدث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، ودعاه إلى" مواصلة توفير المساعدة لتفادي أي هجمات تطال القوات الأمريكية أو القوات التابعة للتحالف الدولي، أو أي مركز أو قاعدة تشغلها هذه القوات داخل الأراضي العراقية".

المصدر: RT

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