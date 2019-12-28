أنباء عن زيارة غير معلنة لبومبيو إلى العراق بعد مقتل أمريكي بهجوم على قاعدة عسكرية

أفادت وكالة "رووداو" الكردية العراقية بوصول وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في زيارة غير معلنة إلى العراق.

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وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة تأتي بعد يوم فقط من مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء هجوم صاروخي واسع استهداف قاعدة "K1" العسكرية قرب كركوك، دون ورود أي تفاصيل حول جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكي في العراق.

وتعرض معسكر "K1"، الذي يحتضن قوات أمريكية وعراقية، مساء الجمعة، لهجوم بعدد كبير من القذائف الصاروخية، أسفر، حسبما أكده البنتاغون، عن مقتل متعاقد وإصابة عدة عسكريين من الولايات المتحدة.

وقال البنتاغون إن "قوات الأمن العراقية تقود عمليات الاستجابة والتحقيق" في الهجوم، بينما نقلت تقارير إعلامية أن الموقع تم استهدافه بـ30 قذيفة صاروخية.

وتعرضت القواعد العسكرية العراقية، التي تنتشر فيها قوات أمريكية، لهجمات صاروخية متكررة خلال الأسابيع الماضية، تم تكثيفها وسط اشتداد موجة الاحتجاجات المناهضة للسلطات في البلاد.

واتهمت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها، "إيران وأتباعها" بالوقوف وراء هذه الهجمات، متعهدة بأن ترد بحزم حال تضرر أي من الكوادر الأمريكيين أو حلفائهم العراقيين جراء هذه الاعتداءات.

المصدر: رووداو + وكالات