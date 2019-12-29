مكتب السراج ينفي صحة مقاطع فيديو تظهر تواجد مقاتلين سوريين في ليبيا

نفى مكتب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية صحة مقاطع فيديو تظهر تواجد مقاتلين سوريين في أحد المعسكرات التابعة للحكومة في ليبيا، مؤكدا أنها لقطات من إدلب السورية.

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وجاء في بيان المكتب، اليوم الأحد: "ينفي المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي صحة التسجيلات المرئية التي يتم تداولها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي الموالية لحفتر وداعميه، والتي تظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات، وتزعم أنهم في ليبيا"​​​.

ولفت البيان إلى أنه تم التثبت من قبل القنوات الإخبارية المحلية والدولية، وتأكد بأن هذه التسجيلات التقطت في مدينة إدلب السورية.

و تابع البيان، أن "حكومة الوفاق الوطني تؤكد ملاحقتها القضائية لكل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب وغيرها من افتراءات، والتي تعد محاولة يائسة لتشويه ما يحققه الجيش الليبي والقوات المساندة من انتصارات على المعتدي".

وكانت مصادر إعلامية ليبية، تناقلت في الأيام القليلة الماضية أنباء عن وصول مسلحين من سوريا إلى ليبيا، وادعت أن تركيا جندتهم للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مدينة طرابلس، لمواجهة "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

جدير بالذكر أن حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، التي يترأسها فائز السراج، طلبت رسميا من تركيا دعما عسكريا بحريا وبريا وجويا.

المصدر: وكالات

يتبع...