فيديو متداول يزعم أنه لـ "مسلحين سوريين" في قلب طرابلس الليبية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو زعموا أنه يظهر عددا من الـ "المسلحين السوريين" الذين وصلوا إلى طرابلس عبر تركيا، لدعم المسلحين في العاصمة الليبية.

ويبدو في التسجيل عدد من المسلحين، وهم يرتدون زيا عسكريا ويحملون أسلحة رشاشة ويتبادلون الحديث باللهجة السورية في أحد المواقع التي يسيطرون عليها في مدينة طرابلس، بحسبما جاء على لسان بعضهم.

من المهم الإشارة إلى أنه لم يتسن لـ RT التأكد من مصداقية التسجيل.

وكانت مصادر إعلامية ليبية، تناقلت في الأيام القليلة الماضية أنباء عن وصول مسلحين من سوريا إلى ليبيا، ادعت أن تركيا جندتهم للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مدينة طرابلس، لمواجهة "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

المصدر: RT + وسائل التواصل الاجتماعي