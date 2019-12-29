السعودية تغرم مخالفين للرفق بالحيوان 1.7 مليون ريال!

غرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية 29 مخالفا لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، بمبالغ تصل إلى 1.7 مليون ريال (حوالي 450 ألف دولار).

وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات المسجلة تضمنت عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية على المنتجات الحيوانية المحلية، وبيع منتجات حيوانية غير آمنة للاستهلاك البشري، ونقل حيوانات بين المناطق دون الحصول على الشهادة الصحية لذلك حسب المتبع.

إضافة إلى مخالفات تتعلق بالتراخيص، ومخالفات صحية داخل تلك المنشآت، والإساءة للحيوانات بعدم توفير البيئة المناسبة لها.

١,٧ مليون ريال إجمالي المخالفات التي أعلنتها ⁧#وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة⁩ على مخالفين لنظامي "الثروة الحيوانية و الرفق بالحيوان" في ٧ مناطق بالمملكة

. pic.twitter.com/nhYDUvm3jS — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) December 28, 2019

وأشارت إلى أن المخالفات توزعت على عدد من المناطق، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولا في رصد المخالفات بعدد 16 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ 7 مخالفات، ومنطقة تبوك بمخالفتين، ومن ثم مناطق جازان، عسير، المدينة المنورة، حائل بمخالفة واحدة لكل منها.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات.

المصدر: عكاظ