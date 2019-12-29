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السعودية تغرم مخالفين للرفق بالحيوان 1.7 مليون ريال!

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السعودية تغرم مخالفين للرفق بالحيوان 1.7 مليون ريال!
Reuters
الرياض
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غرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية 29 مخالفا لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، بمبالغ تصل إلى 1.7 مليون ريال (حوالي 450 ألف دولار).

وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات المسجلة تضمنت عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية على المنتجات الحيوانية المحلية، وبيع منتجات حيوانية غير آمنة للاستهلاك البشري، ونقل حيوانات بين المناطق دون الحصول على الشهادة الصحية لذلك حسب المتبع.

إضافة إلى مخالفات تتعلق بالتراخيص، ومخالفات صحية داخل تلك المنشآت، والإساءة للحيوانات بعدم توفير البيئة المناسبة لها.

وأشارت إلى أن المخالفات توزعت على عدد من المناطق، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولا في رصد المخالفات بعدد 16 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ 7 مخالفات، ومنطقة تبوك بمخالفتين، ومن ثم مناطق جازان، عسير، المدينة المنورة، حائل بمخالفة واحدة لكل منها.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات.

المصدر: عكاظ

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