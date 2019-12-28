العراق.. إحصائية بأعداد المحتجين المختطفين

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، عن عدد المختطفين المسجلين رسميا خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 1 أكتوبر الماضي.

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وقال عضو المفوضية، أنس العزاوي، في بيان صحفي: "وفق إحصاءاتنا الرسمية، فإن عدد المختطفين المسجلين رسميا 68 مختطفا".

وأضاف أنه "تم الإفراج عن 12 من سكنة محافظة كربلاء، والمتبقي 56 مختطفا فقط، وهذا مثبت لدينا ولدى خلية مكافحة الخطف في وزارة الداخلية وجاري العمل على الكشف عن مصيرهم".

من جهته، قال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، إن المفوضية سجلت "ارتفاعا في عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنين، وهذا يعود إلى هشاشة الوضع الأمني وعودة عصابات الجريمة المنظمة".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات عارمة بدأت بالمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، قبل أن يطالب المحتجون باستقالة الحكومة. وتطورت التظاهرات، في بعض الحالات، إلى صدامات بين محتجين والقوات الأمنية، ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.

المصدر: RT