مصدر لـRT: توتر في كربلاء وأشخاص يحملون السلاح الأبيض ويهاجمون المتظاهرين

أفاد مصدر في العراق لـRT، بأن محافظة كربلاء شهدت مساء اليوم توترا في أحد شوارعها بعد هجوم لمجهولين على المحتجين.

وقال المصدر إن "مجموعة من الأشخاص هاجموا المحتجين في شارع السناتر وسط المحافظة"، مبينا أن "المهاجمين مجهولون ولم تعرف هويتهم".

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وأضاف أن "الهجوم تسبب باضطراب وفوضى كبيرين بالمحافظة، خاصة بعد المعلومات التي تحدثت عن حرق عدد من المحال التجارية في الشارع".

وأشار المصدر نقلا عن نشطاء إلى أن "الوضع الأمني في المحافظة عاد إلى طبيعته".

المصدر: RT