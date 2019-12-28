السعودية.. غضب بعد العثور على رضيع داخل كيس بلاستيكي في حاوية قمامة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة العثور على رضيع وضع داخل كيس بلاستيكي في حاوية قمامة يُعتقد أنها في إحدى المدن السعودية.

ويظهر في الفيديو كيس أسود مغلق يصدر منه صوت بكاء رضيع، ليقوم أحد الأشخاص بنقله من القمامة ووضعه على الأرض وفتحه، بينما كان مرافقه يوثق المشهد الذي أثار موجة غضب عارمة على شبكة الانترنت.

ولم تعلق أي جهة رسمية حتى الساعة عن الحادثة، فيما لم يتسن لـ RT التأكد من مكان وتاريخ تصوير الفيديو.

يا عمري انا 💔ربي كتب له عمر ..

وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي رمى هذا الرضيع الذي لا حول له ولا قوة بهذه الطريقة .. وجعله ما يتهنى بحياته اللي عرضك للموت لكن الله كاتب له عمر ورزقك برحمته..

الحمد لله سخر له من سمع أنينه وأنقذوه جزاهم الله خير الجزاء#كلاكيتيات_حليمةpic.twitter.com/VvLECe7lKM — حليمة مُظفّر (@halimamuthffar) December 27, 2019

المصدر: RT